Cela a été une journée de dingue pour le PSG en cette fin de mercato avec de nombreux rebondissements, et tout particulièrement sur le dossier Ziyech.

Ce mardi soir aura été à l’image du Paris Saint-Germain, absolument inattendu et plein de rebondissements. Alors que le deal d’Hakim Ziyech – pour un prêt de 6 mois sans option d’achat – était acté, celui-ci a capoté dans les ultimes minutes du mercato et les raisons sont rocambolesques comme le rapporte Loic Tanzi sur le site internet de L’Équipe. Le journaliste explique que dans un premier temps, les dirigeants parisiens assurent qu’il ont reçu de la part de Chelsea un « document erroné. » Après la rectification au sein du club anglais, le contrat a été renvoyé… mais sans la signature nécessaire. Une deuxième version a été de nouveau partagé… toujours sans signature. Il aura fallu qu’il y ait un troisième envoi des documents nécessaires pour que ces derniers soient validés. Mais c’était trop tard ! Hakim Ziyech ne pouvait donc plus rejoindre les Rouge & Bleu et est donc rentré bredouille du côté de Londres.

« La nuit dernière était une honte absolue ! »

Les Blues ont justifié ces multiples erreurs par « la conséquence d’un service trop occupé au recrutement du milieu de Benfica, Enzo Fernandez. » On rappelle que l’Argentin s’est engagé avec Chelsea dans les ultimes secondes du mercato contre 120 millions d’euros. Après un recours porté par le PSG auprès de la Ligue de Football Professionnelle, celui-ci a été (logiquement) rejeté ce matin. Une source au sein du club de la capitale française a partagé ses impressions auprès du journaliste pour Sky Sports, Kaveh Solhekol, sur les négociations avec leurs homologues anglais, et ce dernier n’a pas mâché ses mots : “La nuit dernière était une honte absolue. […] Ce n’est pas comme ça qu’on fait des affaires ou qu’on traite un joueur !” Ambiance, ambiance…