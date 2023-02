MHSC / PSG : Ce qui retiendra notre attention

C’est dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats que le PSG se déplace au Stade de la Mosson afin d’affronter le MHSC. Une rencontre qui se jouera ce mercredi 1er février (21h sur Canal +), trois jours après le match nul (1-1) au Parc des Princes face à Reims. L’occasion de vite rebondir pour les Rouge & Bleu, et de s’atteler sur les points à suivre face à Montpellier.

A l’aube d’un mois de février dont la cadence sera infernale pour le groupe de Christophe Galtier, le PSG a concédé le nul (1-1) lors de la dernière journée de championnat face au Stade de Reims. En plus du résultat pas satisfaisant, c’est dans le jeu que Kylian Mbappé et compères inquiètent, comme l’a concédé le coach parisien ce mardi en conférence de presse : « Le début d’année ? Oui, c’est insuffisant en terme de points et de jeu !« . Pour illustrer cela, il est intéressant de rebondir sur les propos côté rémois dans la foulée de la rencontre de ce dimanche au Parc des Princes.

"Fermer l'axe du jeu et forcer à les faire reculer pour les faire jouer avec Donnarumma"

"Dans les sorties de balle, c'est facile comme les trois de devant ne défendent pas…"

C’est en ce sens qu’il sera intéressant d’observer le comportement défensif des attaquants du PSG sur la pelouse de Montpellier. En effet, c’est un réel sursaut d’orgueil qui est attendu à ce niveau. A noter que le joueur offensif le plus impliqué sur les efforts face au Stade de Reims, Neymar, est absent pour la rencontre face aux Héraultais (les dernières informations ici). En plus du comportement et des efforts à faire, il sera intéressant d’observer ce que Christophe Galtier sera capable d’insuffler à ses offensifs. S’il semble être en mesure de faire preuve de lucidité et transparence au moment d’analyser son équipe, le technicien français paraît passablement agacé ces dernières semaines, notamment dimanche soir dans les couloirs du Parc des Princes.

Les choix du coach

En plus des trois offensifs qui seront alignés ce soir au Stade de la Mosson, le sursaut d’orgueil est attendu chez les huit autres joueurs. Sur le plan collectif, technique, physique, les choix et leur application, les supporters et observateurs du Paris Saint-Germain sont en droit d’en attendre beaucoup plus. Si Christophe Galtier et son staff semblent en avoir conscience, la première pierre du reste de la saison doit être posée dès ce soir à Montpellier. Pour asseoir sa domination sur le championnat de France et atteindre et maintenir le rythme du haut niveau, les Parisiens ne peuvent choisir leur match, et doivent faire preuve davantage d’implication.

Et les plus impliqués seront choisis dès ce soir par le coach du PSG. L’explication du phénomène post Coupe du Monde peut-être recevable, un temps, mais le technicien français doit être en mesure d’insuffler un nouvel élan à son groupe à l’aube d’un mois de février qui, assurément, conditionnera beaucoup de choses concernant l’avenir du club de la capitale et son projet à court terme. Christophe Galtier sera donc également attendu lors de cette rencontre de championnat en milieu de semaine, afin de voir quels choix seront fait. Ces derniers apporteront par ailleurs des éléments de réponse à plusieurs interrogations, et ce, dès ce soir. Est-ce que les titis parisiens auront la confiance du coach pour ce genre de match ? Est-ce que la formule est trouvée pour le milieu de terrain ? Qui aujourd’hui doit composer l’entrejeu Rouge & Bleu ? Et enfin, quel schéma tactique correspond le mieux à ce PSG ? Tant de questions auxquelles Christophe Galtier devra trouver les bonnes réponses afin de mener au mieux sa barque au cours de ce mois de février semblable à des eaux troubles pour le club de la capitale.