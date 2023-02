Le PSG s’est incliné contre Marseille ce soir en huitième de finale de Coupe de France (2-1). Dans un match où il s’est montré très peu dangereux, le club de la capitale voit l’un de ses objectifs de la saison s’effondrer. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué qu’il ne voulait pas s’éterniser sur cette élimination.

« On se doit de regarder de l’avant »

« En deuxième période, on n’a pas réussi à se créer de situation. Si on compare les deux périodes, il y a eu un très gros pressing des Marseillais. On est arrivé à sortir à un certain moment, mais on a peu utilisé l’espace dans la profondeur. On prend un but stupide après la pause et à partir de ce moment, on a énormément péché, note le coach du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. Il y a de la déception, mais on se doit de regarder de l’avant et ne pas s’éterniser sur cette élimination. Sur quoi appuyer dans les prochains jours ? On va récupérer rapidement, nettoyer les têtes, pour que cette déception ne soit pas un poids important. On ne peut plus rien y faire, on est éliminés. » Christophe Galtier qui a enfin évoqué Neymar, qui n’a pas réalisé un bon match. « En première période, il a trouvé les bons espaces, il a délivré de bons ballons. Après ça a été plus compliqué pour lui mais aussi pour tout le monde. »