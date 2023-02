Le PSG s’est incliné ce soir contre Marseille (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens voient l’un des objectifs de leur saison s’évaporer. Auteur d’une bonne prestation dans les buts Rouge & Bleu, Gianluigi Donnarumma a expliqué que ses coéquipiers et lui étaient en colère après ce revers contre l’ennemi juré.

« On connaissait leur force et c’était le match auquel on s’attendait. C’est une équipe très agressive, qui met la pression d’entrée. Les détails font la différence. On est déçu, on est en colère parce qu’on tenait à cette compétition, lance le numéro 99 du PSG en zone mixte dans des propos relayés par l‘Equipe. On est déçu pour nos supporters qui tenaient à cette compétition autant que nous. Maintenant, il faut relever la tête et penser au match de Monaco samedi. On savait qu’ils mettraient autant d’intensité et qu’ils feraient un marquage individuel, beaucoup de un contre un. C’était très difficile. On avait bien préparé toute la semaine et on savait qu’ils allaient jouer comme ça. Mais pourtant on a connu des difficultés et on a eu du mal à tenir le ballon. C’est une des choses principales à bien faire quand tu te retrouves face à une équipe qui joue comme ça. En seconde période, on a réussi à mieux jouer mais nous ne sommes pas parvenus à faire la différence.«

« On sait que nous allons préparer à fond la Ligue des champions«

Le gardien du PSG ne veut pas s’alarmer avant les échéances importantes qui attendent les Rouge & Bleu. « Chaque match a son histoire. Pour le moment, il faut bien préparer le match contre Monaco et après on pourra penser au Bayern mais chaque match a une histoire différente. On sait que nous allons préparer à fond la Ligue des champions. On y tient, on fera tout pour passer ce tour. Les différences par rapport à la première partie de saison ? Nous avons eu des difficultés mais on a des champions qui sont capables de relever l’équipe. Et ils le feront. On a eu du mal en première période. Nous devons travailler. »