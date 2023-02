Le PSG se fait éliminer par l’OM en Coupe de France (2-1)

Ce mercredi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG poursuivait son marathon de matches du mois de février avec une grosse affiche face à l’Olympique de Marseille en 8es de finale de Coupe de France et se sont inclinés.

Le PSG démarre de la pire des manières son mois de février avec une défaite au Stade Vélodrome. En difficulté dans le jeu, les Rouge & Bleu se sont fait manger par l’intensité phocéenne et n’ont pas réussi à se créer d’occasion sérieuse en deuxième période. Alexis Sanchez ouvre le score sur pénalty après une faute évitable de Sergio Ramos, qui égalise juste avant la mi-temps d’une tête rageuse. Dans le second acte, Malinovskyi redonne l’avantage d’une frappe surpuissante et puis… plus rien. À six jours d’un huitième de finale brulant face au Bayern Munich, ce PSG-là est très (très) inquiétant…

Feuille de match OM / PSG

Huitième de finale de Coupe de France – Stade : Vélodrome – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 et beIN SPORTS 1 – Arbitre : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Munier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Thomas Leonard

XI de l’OM : Lopez – Mbemba, Gigot, Kolasinac – Ünder, Rongier (c), Veretout, Clauss – Guendouzi, Malinovskyi – Sanchez Banc : Blanco, Elmaz, Kabore, Payet, Ounahi, Vitinha, Simon

XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Nuno Mendes – Ruiz, Danilo, Verratti – Vitinha – Messi, Neymar Banc : Rico, Letellier, Pembélé, Bitshiabu, Bernat, Ekitike, Gharbi, Soler, Zaïre-Emery

: Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Nuno Mendes – Ruiz, Danilo, Verratti – Vitinha – Messi, Neymar

Fil du match