Le PSG est éliminé de la Coupe de France ce soir après sa défaite contre Marseille (2-1) en huitièmes de finale. C’est la deuxième saison de suite que les Parisiens sortent à ce stade de la compétition. Christophe Galtier a regretté la performance de son équipe, qui ne s’est pas procurée assez d’occasions franches.

« C’est une grosse déception. C’est un match à élimination directe donc on est éliminé de la Coupe de France. Ce soir, on est battu par une belle équipe de Marseille. C’est une période difficile. Sur le match, nous nous sommes créés peu de situation. Pas mal en première période, comme Marseille. En deuxième période, c’était un peu fermé des deux côtés. Malheureusement, on prend ce deuxième but sur une touche dans nos 20 mètres. Après, quand on est mené au score, ils se sont mis en bloc bas et on a eu beaucoup de mal à développer notre jeu, souligne le coach du PSG pour BeIN Sports 1. Peu de tir au but, très peu de situation favorable. Des changements en perspective du Bayern ? Déjà, on va voir l’état de forme des uns et des autres, on va voir les enchaînements de matches. Dans trois jours, on a un match important à Monaco. On va voir s’il y a des petits bobos. Évidemment que dans la préparation de ce match, il y avait l’envie et l’ambition de se qualifier. Avec l’absence de certains, ça pourrait ressembler à ça (le onze de ce soir aligné contre le Bayern, ndlr). On tire aussi des enseignements de ce match. […]On doit être beaucoup plus dangereux. Mon discours ? Les joueurs sont évidemment déçu, accablés. Pour l’instant, je pense que ce n’est pas le moment de parler à chaud. Évidemment qu’il faut remobiliser, continuer à travailler et se concentrer sur nous-mêmes pour trouver de l’énergie pour être plus performant.«