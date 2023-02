Ce qu’il faut retenir de l’entraînement du PSG ouvert au public

À deux jours du match contre l’OM, le PSG a vu les choses en grand pour ses supporters. Près de 33 000 spectateurs étaient présents au Parc des Princes aujourd’hui pour assister à un entraînement qui a duré une heure. Cela faisait depuis 2011, que le club de la capitale n’avait pas organisé d’entraînement ouvert au public. Étant donné que les supporters parisiens sont privés de déplacement au Vélodrome, cette journée était l’occasion de faire passer quelques messages d’encouragement.

« Une fois, pas deux, soyez sans pitié avec eux »

L’intensité n’était pas forcément au rendez-vous mais c’est la communion entre le public et les joueurs que l’on pourra retenir de cette journée. Pendant l’entraînement, le club a voulu faire vivre l’expérience d’un match à ses supporters : entrée des joueurs avec speaker, musique de Phil Collins, tour d’honneur des joueurs, etc. En tribune, les supporters étaient aux anges. « D’habitude on doit dépenser au moins 60 euros pour assister à un match, là on a payé 9 euros et à ce prix-là, on voit Mbappé, Messi jouer au football pendant une heure. Que demander de plus ? », savoure un supporter auprès du Parisien. Les Ultras ont donné de la voix pendant une heure et on fait passer quelques messages avant la rencontre face à l’ennemi de toujours. Il y a eu des chants mais aussi des banderoles déployées : » Une fois, pas deux, soyez sans pitié avec eux », « Kylian, aucun état d’âme, ici c’est Paname ». Des toros, des jeux de conservation sur espaces plus larges, voilà ce qu’il y avait globalement au menu de cet entraînement. Au-delà du contenu, l’objectif était surtout de « nourrir un lien, parfois distendu, avec le public », écrit L’Équipe. Avant les grosses échéances (OM, Bayern) qui attendent le PSG, ça ne peut que être positif.