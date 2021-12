Le PSG a concédé un match nul (très) poussif sur la pelouse du RC Lens (1-1). Au terme d’une rencontre pas maîtrisée, les Parisiens ont réussi à arracher l’égalisation grâce à un but de Wijnaldum et un centre magnifiquement adressé par Kylian Mbappé. Interrogé par l’After foot sur RMC, le consultant Lionel Charbonnier a pointé les limites défensives du club de la capitale.

« Il y a quelque chose que j’ai vu dans ce match, et je l’ai rarement vu avec le PSG. Je n’ai jamais vu les Parisiens en train de défendre en avançant, ce qui est la base de la défense. La base du jeu défensif c’est d’être toujours derrière le ballon, et avancer pour défendre. Mais ça je ne l’ai jamais vu ! Ils ont toujours défendu vers leur but ! (…) Le problème au PSG ? Tu peux mettre les meilleures individualités au monde, si tu n’as pas un chef d’orchestre capable de les faire jouer ensemble, c’est impossible ! (…) Comme il n’y a que des individualités et tu peux prendre les meilleurs joueurs du monde, et tu en es pas loin avec ce PSG, étant donné qu’ils sont alignés sans être ensemble… Tu ne peux rien faire ! »