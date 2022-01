Pour sa première de l’année au Parc des Princes, le PSG reçoit le Stade Brestois 29 (21h sur Canal Plus Décalé) pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Après deux matches nuls consécutifs en championnat face au FC Lorient (1-1) et l’Olympique Lyonnais (1-1), les hommes de Mauricio Pochettino devront s’imposer afin de renouer avec la victoire et reprendre une plus belle avance sur leur dauphin niçois. En face, les Brestois sont 13e mais sont plutôt à l’aise en déplacement (4e meilleure équipe à l’extérieur). Le SB29 pourra notamment compter sur son capitaine, Brendan Chardonnet. Dans un entretien au Parisien, le défenseur central de 27 ans a complimenté Marquinhos, qu’il considère comme le meilleur défenseur du monde.

« Pour moi, Marquinhos est aujourd’hui le meilleur défenseur du monde. Je ne vois personne au-dessus de lui. Van Dijk (Liverpool) et Koulibaly (Naples) par exemple sont de très bons joueurs. Mais Marquinhos ne fait pas une erreur, voit tout avant les autres, anticipe et est rapide… C’est vraiment le défenseur complet par excellence. »

Les rencontres au Parc des Princes auront toujours une saveur particulière pour Brendan Chardonnet. En effet, le capitaine brestois avait disputé son premier match en professionnel dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud en 2013, lors de la dernière apparition de David Beckham avec le maillot des Rouge & Bleu. « Je ne garde que de bons souvenirs de ce jour-là, forcément. C’était le dernier match de Beckham, mais c’était surtout ma première apparition en pro. Tout était réuni : un stade mythique, un adversaire avec des joueurs incroyables, une grosse ambiance… En plus, c’était la fête, Paris était champion, il y a eu un feu d’artifice… Vous connaissez beaucoup de joueurs qui ont eu droit à un feu d’artifice pour leur premier match pro (rires). »