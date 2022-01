Ce samedi soir à 21 heures (Canal Plus Décalé), le PSG disputera son premier match de l’année 2022 au Parc des Princes face au Stade Brestois 29, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra une nouvelle fois composer sans Leo Messi, qui se remet de son Covid-19, et Neymar Jr, toujours en soins après son entorse de la cheville gauche. À cela, s’ajoutent les absences d’Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye qui participent à la Coupe d’Afrique des Nations avec leur sélection.

Mais pour ce match, Mauricio Pochettino pourra compter sur de nombreux retours dans son groupe. Positifs à la Covid-19 ces derniers jours, Gigio Donnarumma, Danilo Pereira, Julian Draxler et Ángel Di María sont aptes pour ce match face aux Brestois. Pour cette rencontre, le coach argentin a convoqué un groupe de 21 joueurs avec les présences de certains Titis : Xavi Simons, Edouard Michut. À noter l’absence de Juan Bernat qui sera ménagé ce week-end « dans le cadre du monitoring post Covid-19. »

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Navas, Rico, Donnarumma

: Navas, Rico, Donnarumma Défenseurs (6) : Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Dagba, Kehrer, Mendes

: Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Dagba, Kehrer, Mendes Milieux (8) : Verratti, Paredes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Dina Ebimbe, Simons, Michut

: Verratti, Paredes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Dina Ebimbe, Simons, Michut Attaquants (4) : Mbappé, Icardi, Di Maria, Draxler Absents (CAN et choix du coach) : Lavallée, Bitshiabu, Bitumazala, Hakimi, Diallo, Kurzawa, Gueye, Gharbi, Yansané

: Mbappé, Icardi, Di Maria, Draxler

Rappel du point médical