Galtier : « Très satisfait de la prestation de nos jeunes »

Pour son entrée en lice dans la Coupe de France, le PSG a dû batailler pour s’offrir la Berrichonne de Châteauroux (1-3) ce soir. Il aura fallu attendre les 15 dernières minutes de la rencontre et des buts de Carlos Soler (78e) et Juan Bernat (91e), pour voir le PSG assuré sa qualification en seizièmes de finale de la compétition. Au micro de BeIN Sports 1, Christophe Galtier a tenu à saluer le match des jeunes titis parisiens avant d’expliquer ne pas comprendre le relâchement total de son équipe après l’ouverture du score.

« Je suis très satisfait de la prestation de nos jeunes même si El Chadaille a été malheureux sur le but que l’on concède.. Ensuite, il y a l’histoire du match. On démarre bien, on ouvre le score, on était bien. L’entame était intéressante. Et puis y a eu un relâchement total. L’équipe était coupée en deux et on leur a donné beaucoup d’espaces. Peut-être qu’on a pensé que le match était facile. Mais la seconde période est plus conforme à ce que j’attends de l’équipe. Mon discours à la mi-temps ? Il a fallu rappeler les principes, être meilleurs dans l’organisation et mieux presser. Plus justes dans notre positionnement.«

« Il faut vite qu’on retrouve un groupe conforme aux ambitions qu’on a »

L’entraîneur du PSG qui espère pouvoir récupérer plusieurs joueurs pour la réception d’Angers mercredi. « À partir du moment où on a eu un bloc équipe meilleur, ça a rendu le match plus simple. Il y avait ce soir 7 ou 8 absents. J’espère qu’on va en récupérer certains pour la réception d’Angers. Il faut vite qu’on retrouve un groupe conforme aux ambitions qu’on a. Je sais qu’en période post Coupe du monde c’est difficile car il faut se remobiliser. »