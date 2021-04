La Superleague ne devrait pas voir le jour (Talk Sport)

Premier couac pour la Superleague ? Faisant partie des 12 fondateurs de la compétition, Chelsea et Manchester City se prépareraient déjà à quitter la Superleague selon les informations de plusieurs médias (BBC, Skysport, The Guardian, RMC…). Selon Julien Laurens, correspondant anglais de RMC, Liverpool penserait également à se retirer du projet. De son côté, le FC Barcelone a fait savoir dans un communiqué qu’il “n’entrera pas dans la Superleague sans l’approbation de l’Assemblée des socios. Ce sont eux qui décident, c’est leur club.” Manchester United et l’Atlético de Madrid songeraient eux aussi à quitter cette superleague. Selon les informations de Talk Sport, les 12 fondateurs doivent avoir une réunion ce soir pour discuter d’une éventuelle dissolution de la Superleague.

[MAJ / 20h55] Selon les informations de Talk Sport, la Superleague ne devrait pas voir le jour. Une information qui a des répercussions sur Manchester United. Ed Woodward a démissionné de son poste de président.