Ce mardi, l’UEFA a fait savoir que Nasser al-Khelaïfi et Karl-Heinz Rummenigge ont été réélus au comité exécutif de l’UEFA. L’instance européenne a également fait savoir que le président du PSG et celui du Bayern Munich avait été nommés conjointement à la tête de l’ECA (Association des Club Européen) à la place d’Andrea Agneli (Juventus Turin) qui fait désormais partie des 12 fondateurs de la Superleague. A l’issue de cette annonce, Nasser al-Khelaïfi est sortie du silence et a évoqué la création de cette Superleague.

“Le PSG a la ferme conviction que le football est un sport pour tous. J’ai été constant sur ce point depuis le tout début. Il faut rappeler qu’en tant que club de football, nous sommes une famille et une communauté, dont le cœur est constitué de nos supporters, rappelle le président parisien dans des propos relayés par le site internet des Rouge & Bleu. Il y a un besoin manifeste de faire évoluer le modèle de compétition existant de l’UEFA, et la proposition présentée hier par l’UEFA, qui conclut 24 mois de consultation approfondie de tout le paysage du football européen, va dans ce sens. Nous pensons que toute proposition sans le soutien de l’UEFA ne résout pas les problèmes auxquels la communauté du football est actuellement confrontée, mais est au contraire motivée par des intérêts personnels. Le Paris Saint-Germain continuera de travailler avec l’UEFA, l’Association européenne des clubs et toutes les parties prenantes du football européen en se fondant sur les principes de bonne foi, de dignité et de respect de chacun.“

Il a également tenu à remercier ses collègue de l’ECA de lavoir réélu au Comex pour trois ans. “Je suis honoré de la confiance que m’accordent mes collègues de l’ECA pour les représenter au Comité exécutif de l’UEFA. Le football européen est à un moment charnière, dans lequel toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble, de bonne foi, pour protéger ce sport que nous aimons tous.“