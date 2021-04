Super League : L’UEFA prépare “une riposte d’envergure” sur le plan financier

Depuis lundi, la guerre est déclarée entre les douze clubs fondateurs de la Super League européenne et l’UEFA. Face à cette super ligue quasi-fermée, l’instance européenne se montre ferme face aux clubs qui souhaitent participer à cette compétition. Et afin de faire face à ce projet, l’UEFA prépare “une riposte d’envergure” sur le plan financier.

En effet comme annoncé par Bloomberg et confirmé par RMC Sport, l’UEFA “envisage de répliquer sur le plan financier.” Comme le rapporte le média sportif via son site internet, “l’UEFA travaille actuellement avec un fonds d’investissements britannique basé à Londres pour proposer une nouvelle Ligue des champions.” Un budget de départ qui devrait avoisiner les 4,5 millard d’euros et qui pourrait aller jusqu’à 7 milliards d’euros. Une proposition envisagée dans les bureaux de l’UEFA et “en collaboration avec les équipes européennes qui refusent la Super League, notamment le Bayern Munich et le PSG.” Les clubs désireux d’abandonner le projet de Super League européenne pourraient également intégrer cette proposition. “Ce fonds anglais est en discussion depuis plusieurs semaines avec l’UEFA. Le projet porterait sur une Ligue des champions plus forte avec des revenus supplémentaires pour les clubs”, conclut RMC Sport.