Depuis son intronisation en tant que conseiller du football du PSG, Luis Campos se trouve à pied d’œuvre afin de dessiner les futurs contours de l’effectif rouge et bleu pour la saison prochaine. Dans cette optique, plusieurs priorités ont été définies. Parmi elles, on retrouve notamment la nécessité de recruter un défenseur central de poids.

Le PSG n’est pas seul sur le coup pour Milan Skriniar

Et depuis plusieurs semaines, les sources sont unanimes : le PSG fait de Milan Skriniar sa grande priorité sur le marché des transferts. Problème, malgré la situation contractuelle de son élément, lui qui est en fin de contrat en juin 2023, l’Inter ne parait pas enclin à céder le Slovaque de 27 ans pour moins de 80 millions d’euros. Pour l’heure, le board rouge et bleu aurait soumis une première offre à hauteur de 50 millions d’euros, sans succès. Les pourparlers se poursuivent et une seconde offensive parisienne devrait avoir lieu dans les jours à venir.

Mais si Luis Campos souhaite boucler cette transaction au plus vite, il faudra qu’il se méfie. En effet, déjà annoncé sur ses rangs depuis de longue date, Chelsea lorgnerait toujours Milan Skriniar de près. Pire, selon Gianluca Di Marzio, l’équipe coachée par Thomas Tuchel pourrait faire une entrée fracassante dans ce dossier XXL. Car oui, avec les récentes pertes défensives liées aux départs d’Antonio Rudiger et d’Andreas Christensen libres de tout contrat, les Blues ont largement besoin de renforts dans ce secteur. Le club londonien pourrait, en outre, profiter des bonnes relations avec l’Inter depuis le prêt de Romelu Lukaku pour tenter de faire la différence.