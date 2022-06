De grands changements sont attendus au sein de l’effectif du PSG dans les semaines à venir. En effet, Luis Campos et Antero Henrique auront pour principale mission de dégraisser un effectif pléthorique. Mais le nouveau conseiller football des Rouge & Bleu s’active également pour renforcer qualitativement le groupe parisien. Ainsi, certains postes ont été ciblés : défenseur central, milieu de terrain et attaque. En ce sens, Milan Skriniar est la piste numéro une pour renforcer la charnière centrale parisienne. Et selon la presse italienne, les prochaines heures seront décisives dans ce dossier et un nouveau rendez-vous entre les différentes parties est prévu cette semaine.

L’Inter ne souhaite pas inclure de joueurs dans le transfert de Skriniar

Alors que son international slovaque possède encore une année de contrat, l’Inter Milan se montre assez gourmand sur ce dossier et espère au minimum 70M€. Et afin de faire baisser le montant demandé, les dirigeants parisiens tentent diverses stratégies comme inclure un joueur dans la transaction. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG a proposé 60M€ plus Julian Draxler afin de convaincre les dirigeants italiens de céder leur défenseur central de 27 ans. Une offre refusée par l’Inter qui souhaite seulement obtenir de l’argent pour répondre à ses difficultés financières avant le 30 juin. Ainsi, le club de Serie A attend au moins 70M€ pour le Slovaque, toujours selon le quotidien italien. De son côté, Milan Skriniar serait déjà d’accord pour rejoindre le PSG avec un contrat de cinq saisons accompagné d’un salaire de 7,7M€ net par an, d’après les dernières rumeurs de la presse transalpine. Reste désormais à savoir si les deux clubs trouveront un terrain d’entente cette semaine.

Temps de jeu 2021-2022 de Milan Skriniar*

Serie A : 35 matches disputés (3.150 minutes) – 3 buts

: 35 matches disputés (3.150 minutes) – 3 buts Ligue des champions : 8 matches disputés (720 minutes) – 1 but

: 8 matches disputés (720 minutes) – 1 but Coupe d’Italie : 4 matches disputés (390 minutes)

: 4 matches disputés (390 minutes) Supercoupe d’Italie : 1 match disputé (120 minutes)

*Source : Transfermarkt