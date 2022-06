Appréciée par Campos, le PSG explore la piste Ekitike

Le mercato sera certainement agité sur la capitale, dans le sens des départs, comme dans le sens des arrivées. Et depuis l’intronisation de la nouvelle direction sportive Rouge & Bleu, les noms associés au PSG se multiplient. Parmi ceux-là, c’est celui d’Hugo Ekitike qui revient souvent. Celui qui a récemment fêté ses 20 ans serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain, et plus personnellement de Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale, qui apprécie particulièrement le profil de l’attaquant de Reims. Le PSG serait en concurrence avec plusieurs clubs, dont Newcastle qui serait dans la course depuis bien longtemps.

Dans ce dossier, le journaliste spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano, avance qu’aucun accord existe entre le clan du joueur et les Magpies, malgré celui convenu entre le Stade de Reims et Newcastle. Le journaliste italien affirme par ailleurs que si la piste aboutissait du côté de Paris, aucun prêt n’était prévu, et qu’Hugo Ekitike rentrerait donc dans les plans du PSG.

Pour rappel, le joueur, qui est sous contrat avec Reims jusqu’en 2024, a disputé lors de l’exercice 2021-2022, 25 matchs toutes compétitions confondues, pour 11 réalisations et 3 passes décisives. A noter qu’il a été blessé plusieurs semaines au printemps dernier, avant de disputer et remporter avec l’Equipe de France U20 le tournoi de Toulon en ce mois de juin.