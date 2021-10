Cherki flatté par les louanges de Kylian Mbappé à son égard

Dans sa longue interview accordée à l’Equipe, Kylian Mbappé a fait savoir qu’il aimait regarder des matches de football, et qu’il suivait pratiquement toute la Ligue 1. Au moment d’évoquer les joueurs qui lui avaient tapé dans l’œil récemment, l’attaquant du PSG a évoqué Rayan Cherki. Une attention particulière qui a touché le jeune joueur lyonnais (18 ans). « Ça m’a fait plaisir. Je parle avec lui assez souvent. Il me donne beaucoup de conseils avant les matches et j’espère pouvoir évoluer un jour avec lui« , indique Cherki en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport.

De son côté, Didier Deschamps est aussi revenu sur les propos du numéro 7 du PSG sur son mal-être durant l’Euro. « Je ne sais pas ce qu’il a dit, ça ne m’intéresse pas. Le plus important c’est que je l’ai vu et qu’on a discuté. Le discours que j’ai en interne, directement avec les joueurs, est le plus important, assure le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse. Kylian est heureux d’être là, comme tous ses partenaires il attend le match de demain. Ce qui est passé est passé. L’important c’est aujourd’hui et demain. »