Le 19 septembre prochain (20h45, Prime Video) le PSG recevra Lyon dans le cadre du choc de la 6e journée de Ligue 1. Une rencontre qui devrait voir Lionel Messi et Jérôme Boateng, tout juste recruté par Lyon, se retrouver. Lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions de la saison 2014-2015 entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. En face-à-face avec l’Argentin, l’Allemand s’était retrouvé les fesses par terre après un dribble dévastateur de la Pulga. Un moment douloureux que le défenseur central a de nouveau évoqué lors de sa conférence de presse de présentation.

« La Ligue 1 était déjà attractive. Mais ce mercato fou a donné encore plus d’attrait. Ça peut expliquer en partie ma venue mais ce n’est évidemment pas la seule raison. Messi ? J’ai eu de bonnes et de mauvaises expériences contre lui. C’est normal. Je me demande qui peut dire qu’il a eu une bonne expérience avec Messi« , indique l’international allemand dans des propos relayés par RMC.