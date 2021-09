Kylian Mbappé (22 ans) va bien effectuer une cinquième saison au PSG. Le club de la capitale a refusé une offre de 180M€ (bonus inclus) du Real Madrid pour la dernière année de contrat de l’attaquant. Ce que l’international français accepte. En même temps, « le fait de rester n’est pas une mauvaise chose pour lui » souligne Bixente Lizarazu sur Franceinfo : « Pour moi, cette saison, le PSG est l’équipe la plus solide et la mieux armée pour gagner la Ligue des champions. Il va être dans une grande équipe, très ambitieuse, qui peut gagner cette compétition. Pour lui, il serait mieux d’aller au Real Madrid après avoir gagné la Ligue des champions avec Paris. […] Sur le plan purement sportif, je suis content de voir Mbappé rester, parce que j’ai envie de le voir associé à Messi et à Neymar. Ça fait rêver, et j’aurais trouvé dommage de ne pas pouvoir assister à ça. Tout le monde espère que ça va bien fonctionner entre eux. Toutefois, le football reste un sport collectif, où il faut un équilibre entre l’attaque et la défense et où il faut aussi qu’il y ait des complémentarités. Il faut également que les joueurs aient envie de jouer ensemble. »