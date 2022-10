Contre Marseille, le PSG a joué pour la première fois de la saison avec un système à quatre défenseurs. À l’issue de la rencontre, Christophe Galtier a expliqué que ce 4-3-3 ou 4-3-1-2 devrait perdurer. Benoît Cheyrou, qui était au commentaire du Classique pour Prime Video, estime que Marquinhos est plus à l’aise dans une défense à quatre.

« Ruiz, un profil différent et intéressant dans ce système«

« Marquinhos a été bon et plus à l’aise. C’est toujours plus facile d’évoluer dans une défense à quatre pour les centraux. C’est beaucoup plus confortable, pour des joueurs qui évoluent derrière, de s’y retrouver alors qu’à trois il y a plus de réflexion. On dépense plus d’énergie dans l’attention et dans la concentration pour occuper les bons espaces, analyse Cheyrou pour le Parisien avant de souligner le bon match de Fabian Ruiz. Il apporte sa justesse avec ballon. C’est un profil différent et intéressant dans ce système où, sur le côté droit, il peut rentrer sur son pied gauche, servir ses partenaires, enrouler ou frapper fort. Quand on a le ballon et qu’on a devant soi Mbappé, Messi et Neymar, on sait qu’ils vont le garder quand on va leur donner. »