Ce soir, le PSG s’est imposé contre Marseille en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (1-0). Mais lors de cette rencontre, le club de la capitale a encore vu un joueur quitter le terrain sur une blessure. Cette fois-ci, c’est Danilo Pereira. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a donné des nouvelles de l’un des meilleurs des Rouge & Bleu depuis le début de la saison.

« Danilo a ressenti une douleur importante aux ischios. On ne connaît pas encore la durée de son absence. Le changement de système n’était pas lié à l’absence des uns et des autres, Les derniers matches étaient poussifs. On avait bien démarré le championnat mais les adversaires nous avaient très bien analysés. On commençait à ronronner. Par rapport à ce que j’avais vu de Marseille, je voulais rajouter du monde à l’intérieur du jeu. Dans ma réflexion, je voulais mettre aussi mes trois offensifs dans leurs meilleures positions. J’ai été satisfait des 25 premières minutes. Quand on sortait à une touche le ballon, on s’est créé des occasions. Ils l’ont assimilé très rapidement.«

« Fort probable que l’on continue en améliorant ce système-là«

Dans des propos relayés par Le Parisien, l’entraîneur du PSG a expliqué que le système de ce soir devrait perdurer dans les semaines à venir.

« On commence à être affaibli dans le secteur défensif même si ce n’est pas lié aux absences. Il est fort probable que l’on continue en améliorant ce système-là, avec des séances d’entraînement. Après Benfica, on avait eu une séance pour le travailler et je n’avais pas été satisfait. Hier, j’étais très satisfait. J’ai eu beaucoup d’échanges et de partages avec mes joueurs. J’ai eu un retour très positif à l’issue de la séance d’hier après-midi sur ce système en 4-4-2.«

Christophe Galtier estime que la Coupe du Monde et le risque de blessure à quelques semaines de la compétition ne sont pas dans les têtes de ses joueurs.

« Je n’ai pas eu cette sensation mais je comprends votre sensation. Je n’ai pas vu de retenue. Il y a eu un blessé de chaque côté en première période mais c’est l’enchaînement, le calendrier avec la Ligue des champions. Nous avons des objectifs très élevés, il ne peut pas y avoir de retenue. Il faut de la fraîcheur au coup d’envoi, en cours, c’est pour cela que j’ai sorti Leo. Mais je ne calcule pas, j’ai une obligation de résultat. Si les joueurs choisissent leur match, on n’y pourra rien. »