PSG : Comment Fabian Ruiz peut se faire sa place

Pour le compte de la onzième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé (1-0) dans le Classique face à l’OM. Une rencontre qui permet aux Parisiens de préserver la première place au classement, mais aussi de creuser l’écart avec l’adversaire du soir. Au Parc des Princes, ce match a également été l’occasion pour Fabian Ruiz de jouer ses premières 90 minutes devant son nouveau public.

Arrivé au Paris Saint-Germain le 30 août dernier en provenance de Naples, Fabian Ruiz n’est pas forcément prédestiné à se faire une place dans le onze Rouge & Bleu. Le club de la capitale a pourtant déboursé une somme avoisinant les 22 millions d’euros afin de s’attacher les services de l’Espagnol A 26 ans, ce dernier a paraphé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2027. Cependant, Christophe Galtier arrive sous les cieux parisiens avec l’idée d’évoluer dans une défense à trois et deux éléments au milieu de terrain : la paire Verratti / Vitinha. Si ce schéma tactique s’installe, le technicien français et son staff font mûrir l’idée de changer de système de jeu, et travaille de temps en temps une défense à quatre, et un entrejeu renforcé sur les pelouses du Camp des Loges. Une idée qui s’est rapidement mise en place, notamment avec les différentes absences qui s’accumulent. En ce sens Fabian Ruiz a disputé les 90 minutes du Classique ce dimanche 16 octobre (victoire 1-0 face à l’OM), dans un milieu à trois, installé devant une défense à quatre. L’occasion pour l’ancien du Napoli de disputer son deuxième match en intégralité en Rouge & Bleu, et son premier au Parc des Princes.

Fabian Ruiz dans les meilleures conditions

Face à l’Olympique de Marseille, Fabian Ruiz occupait le côté droit et évoluait dans un schéma qui s’apparentait davantage à un 4312 (ou 442 losange selon les phases de jeu) plutôt qu’un 433 comme évoqué un peu partout. Pour contextualiser, il faut savoir que le numéro 8 parisien avait l’habitude d’évoluer dans un double pivot (au sein d’un 4231) associé à André-Franck Zambo Anguissa. Une association qui en dit long sur le besoin de l’Espagnol d’être bien accompagné dans l’entrejeu afin de faire parler au mieux ses qualités. Ce qui peut, en partie, expliquer son match compliqué face au Stade de Reims (0-0) le 8 octobre dernier. Une rencontre durant laquelle il a évolué dans un milieu à deux, associé à Marco Verratti. L’Italien n’étant pas le coéquipier qui apporte le plus d’impact physique et de dimension athlétique dans l’entrejeu. Fabian Ruiz pourrait donc être le grand gagnant d’un changement de système de la part de Christophe Galtier, tant il pourrait être le troisième élément aux côtés donc de Marco Verratti et Vitinha. Dans un milieu plus densifié, l’ancien napolitain pourrait tirer son épingle du jeu. En pointe basse devant la défense ou en position de relayeur, celui qui compte 15 sélections avec La Roja peut rendre de bons services au Paris Saint-Germain. Dans le jeu avec ou sans ballon, le joueur formé au Bétis Séville sait se rendre utile, preuve en est avec sa copie rendue lors de son premier Classique face à l’Olympique de Marseille.

PSG / OM : Le match de Fabian Ruiz à la loupe

Face à l’Olympique de Marseille, Fabian Ruiz a été utile dans de nombreux domaines. Dans un premier temps, l’Espagnol a été utile dans son jeu sans ballon et positionnement notamment en étant à la couverture des montées d’Achraf Hakimi. Il a également, sans ballon, permis au bloc PSG de trouver un certain équilibre par son positionnement lors des six-mètre joués par Gianluigi Donnarumma. En effet, le numéro 8 parisien faisait jouer sa taille (1m89) afin de pouvoir disputer le cuir en cas de jeu long, mais il a également attiré les adversaires, ce qui a permis au milieu de terrain d’être partiellement un no man’s land, ainsi faciliter les sorties de balle avec du jeu court. En étant à la couverture d’Achraf Hakimi, Fabian Ruiz a été le milieu de terrain Rouge & Bleu ayant évolué le plus bas, comme l’indique la position moyenne des joueurs du PSG lors de la rencontre face aux Phocéens.

Image : Sofascore

Fabian Ruiz a été face à l’OM le troisième joueur du PSG qui a touché le plus de ballon (86) derrière Marco Verratti (87) et Neymar (90). Avec ses 61 passes réussies, il affiche une réussite de 93,8%. Une copie dans la lignée de sa moyenne la saison passée en Serie A avec Naples (61 passes et 90% de réussite). L’international espagnol a disputé 16 duels et en a remporté 7. Un résultat honorable quand on le contextualise avec l’intensité mise par les joueurs d’Igor Tudor. « On savait que ça allait être un match difficile, contre un adversaire contre une équipe très agressive et qui ont des bons joueurs« , a déclaré le principal intéressé lui-même au micro de Prime Video à l’issue de la rencontre.

Un premier Classique qui pourrait faire office de match référence pour Fabian Ruiz, afin de lancer son aventure parisienne, et faire en sorte que Christophe Galtier change de schéma tactique dans le temps et le garde dans son onze titulaire.