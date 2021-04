Le Bayern Munich / PSG de ce soir (21 heures, RMC Sport 1) sera spécial pour Eric Maxim Choupo-Moting. L’attaquant camerounais va retrouver son ancien club et ses anciens coéquipiers, avec qui il a gardé des liens. Pour le compte twitter du club bavarois, Choupo a évoqué des échanges avec ses anciens coéquipiers parisiens. “J’ai hâte de voir les gars de nouveau. Un ou deux m’ont écrit : ”Hey, nous allons de nouveau nous rencontrer !” ou ”Soit prêt ! ”. Pour le fun, je leur ai répondu : ”Soyez prêts aussi !” C’est une histoire spéciale et j’ai vraiment hâte.“

L’international camerounais qui a ensuite pointé les points forts des Rouge & Bleu, Kylian Mbappé et Neymar, même s’il ne faut pas oublier l’effectif de qualité du PSG. “Évidemment, tu dois être plus que vigilant face à Kylian Mbappé et Neymar, mais aussi face aux autres joueurs, pas seulement face à ces deux-là. Bien sûr, ils sont plus sous le feu des projecteurs, ce sont les superstars de l’équipe, mais il y a tellement de bons joueurs à leurs côtés que nous devrons surveiller.“