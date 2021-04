Marquinhos, Mbappé : les chiffres avant Bayern / PSG

Ce soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l’Allianz Arena pour y affronter le Bayern Munich dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ce sera le 10e affrontement entre les deux équipes pour un bilan de 5 victoires et 4 défaites pour les Rouge & Bleu. Le club bavarois devient ainsi le deuxième adversaire le plus affronté par le PSG en Europe à égalité avec le Real Madrid. Seul le FC Barcelone a joué plus contre le PSG (13). Ce sera aussi le 22e match contre un club allemand (9 matches pour le Bayern Munich, 4 matches pour le Borussia Dortmund, 3 matches pour Leipzig, 2 matches pour Wolfsbourg, 2 matches pour Leverkusen et 1 match pour Schalke) comme le rapporte le PSG sur son site internet. Le bilan contre les Allemands est positif pour Paris avec 12 victoires, 2 matches nuls et 7 défaites. Le PSG qui réussi bien contre les clubs allemands en confrontation aller-retour avec 3 qualifications (Wolfsbourg (2-0 et 1-3, 16es de finale de l’UEFA Europa League 2008-2009), Leverkusen (4-0 et 1-2, 8es de finale de l’UEFA Champions League 2013-2014) et Dortmund (1-2 et 2-0, en 8es de finale). Lors de ses deux derniers matches à l’extérieur en C1, le PSG a battu Manchester United (1-3) et Barcelone (1-4). Le PSG qui reste sur 20 matches avec au moins un but marqué à l’extérieur en Champions League.

En ce qui concerne les individualités, Kylian Mbappé reste sur six buts lors de ses trois derniers matches de Ligue des Champions. De son côté Marquinhos, annoncé titulaire ce soir, devrait jouer son 315e match sous le maillot parisien et ainsi rejoindre Thiago Silva sur la septième place des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG. À noter que lors du match une température de maximum un degré est attendue. Il pourrait même avoir de la neige.

Sur ses réseaux sociaux, Neymar a tenu à adresser un message à ses détracteurs. “Les gens ne comprennent pas à quel point je suis obsédé par la victoire.” Le Brésilien comme Idrissa Gueye sont sous le coup d’une suspension au match retour en cas de carton jaune ce soir.