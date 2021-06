Christiane Endler confirme son départ du PSG

Après quatre ans sous le maillot du PSG, Christiane Endler a décidé de quitter les Féminines – sur un titre de champion de France – pour rejoindre le rival Lyonnais. Dans une lettre postée sur son compte Instagram, la gardienne chilienne a dévoilé les raisons de son départ des Rouge & Bleu. “Aujourd’hui se termine une étape de ma vie, 4 ans d’apprentissage, de croissance, de joies et de moments difficiles. Ce fut un plaisir et une belle expérience d’appartenir à ce grand club du PSG. Beaucoup de succès dans tout ce qui vient! Paris est magique. Merci.“

Le message d’Endler

“Aujourd’hui, je tiens à communiquer qu’après une profonde réflexion de plusieurs mois j’ai décidé de ne pas renouveler le contrat avec le PSG. Après quatre saisons dans ce magnifique club, je pense avoir bouclé un cycle et quoi de mieux pour le terminer qu’en remportant le championnat de France. C’est le moment pour moi de chercher un nouveau projet sportif, dans lequel je puisse gagner en expérience, m’améliorer et apprendre et où le football féminin est soutenu sur un pied d’égalité. Je tiens à remercier mes collègues pour tout leur dévouement, pour l’effort quotidien, pour les rires et pour tous les moments difficiles que nous avons réussi à surmonter ensemble. Remerciez les entraîneurs pour leur confiance et leur amour. Aux kinésiologues et au staff médical pour leurs soins, aux accessoires pour leur souci quotidien, aux managers, et enfin aux ultras pour leur soutien inconditionnel à chaque match et pour l’énergie qu’ils nous ont toujours donné. Je les porterai à jamais dans mon cœur, merci d’en avoir fait ma maison. Allez Paris !”