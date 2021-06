Deschamps : “Varane et Kimpembe ont déjà livré des performances de très haut niveau”

Hier soir, l’Equipe de France a parfaitement débuté son Euro en venant à bout de l’Allemagne (1-0). Didier Deschamps a notamment pu compter sur une solidité défensive de l’ensemble de ses joueurs dont sa charnière centrale. Associé à Raphaël Varane en défense, Presnel Kimpembe a réalisé un match très solide. Après la rencontre, le sélectionneur des Bleus a loué la performance de sa défense centrale, dans des propos rapportés par Le Parisien.

“Varane est toujours en forme. Depuis qu’ils sont ensemble, avec Presnel (Kimpembe), ils ont déjà livré des performances de très haut niveau. Ce ne sont pas des novices, ils sont très performants, complémentaires, avec des automatismes. Ils se comprennent très bien avec les deux latéraux à leurs côtés, Benjamin (Pavard) et Lucas (Hernandez)”, a déclaré Didier Deschamps, avant d’évoquer plus généralement la performance défensive de son groupe. “Ils se connaissent. Le bloc défensif, hormis Presnel Kimpembe, ce sont les mêmes, avec Hugo (Lloris), Paul (Pogba) et N’Golo (Kanté) qu’à la Coupe du monde 2018. Adrien (Rabiot) n’y était pas mais il y a des habitudes, des automatismes entre eux. Sans oublier le trio offensif qui a fait beaucoup d’efforts défensifs, ils le savent. Le foot, c’est être efficace. Il le fallait car cette équipe allemande nous a créé des difficultés. On n’a pas fait de fautes irrémédiables, on a bien défendu mais on n’a pas fait que ça même si on aurait pu mieux utiliser le ballon. Le groupe devait être prêt et il était prêt. Il faut garder cette force collective, au-delà de la qualité et du talent, c’est le socle solide. On n’avait pas été mis en difficulté lors des matches amicaux mais lors des entraînements, on avait pu travailler et corriger des choses.”