Endler et Bruun devraient rejoindre Lyon (RMC Sport)

Les Féminines du PSG sont à deux matches de leur premier titre de championne de France. En tête avec un point d’avance sur Lyon, qu’elles affrontent dimanche soir (21 heures, Canal Plus). Malgré cela, le PSG risque de perdre plusieurs joueuses importantes cet été. Selon les informations de RMC Sport “un exode” est programmé cet été. En fin de contrat le 30 juin, Christiane Endler, Signe Bruun et Irene Paredes – la capitaine parisienne – vont quitter les Rouge & Bleu. “Les discussions quant à une éventuelle prolongation ont démarré très tôt dans la saison, surtout pour Endler et Paredes, car le PSG souhaitait les conserver. Ce fut un échec“, indique le média sportif. Endler et Brunn vont rester en France et rejoindre “l’ennemi” lyonnais. En ce qui concerne Paredes, elle souhaite retourner en Espagne, sa compagne et elle attendant un enfant. Elle devrait évoluer au FC Barcelone la saison prochaine. Un autre dossier est complexe au PSG, celui de Perle Morroni. La titi parisienne est en discussion avec le PSG pour prolonger mais les discussions traînent. Lyon et le Bayern s’intéresseraient à la latérale gauche mais le PSG “ne désespère pas encore de pouvoir la garder et serait prêt à mettre les moyens.” Olivier Echouafni – l’entraîneur parisien – arrive en fin de contrat. Et selon les informations de RMC Sport, il ne prendrait pas le chemin d’une prolongation de contrat. Enfin, le média sportif confirme que le PSG devrait se renforcer avec les arrivées d’Estelle Cascarino et Elisa De Almeida.