Christiane Endler sélectionnée avec le Chili

Christiane Endler devrait jouer son dernier match avec le PSG demain soir contre Dijon (20h45, Canal Plus Sport). La gardienne chilienne – après quatre ans chez les Rouge & Bleu – devrait rejoindre Lyon la saison prochaine. Ce jeudi, José Letelier – le sélectionneur de la sélection chilienne – a dévoilé sa liste pour les matches amicaux contre la Slovaquie le jeudi 10 juin et contre l’Allemagne le 15 juin prochain. Et Christiane Endler figure bien évidemment dans cette dernière. Elle retrouvera donc sa coéquipière au PSG, Sara Dabritz, le 15 juin.

La liste du Chili

Gardiennes : Christiane Endler, Natalia Campos, Antonia Canales

Défenseurs : Valentina Díaz, Carla Guerrero, Camila Sáez, Fernanda Ramírez, Daniela Pardo, Nicole Gutiérrez, Javiera Toro

Milieux de terrain : Nayadet López Opazo, Karen Araya, Francisca Lara, Yessenia López, Yastin Jiménez, Yanara Aedo,

Attaquantes : Yenny Acuña, María José Urrutia, Fernanda Pinilla, Daniela Zamora, Rosario Balmaceda, Monserratt González