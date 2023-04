Christophe Galtier a-t-il encore le soutien de ses joueurs ?

Le PSG traverse actuellement une mauvaise passe. Les Parisiens ont déjà perdu huit matches en 2023, très loin de ses standards habituels. La place de Christophe Galtier est menacée mais pas dans l’immédiat. Le coach parisien aurait aussi perdu une partie du soutien de ses joueurs.

S’il est encore l’entraîneur du PSG en ce moment, Christophe Galtier vit très certainement ces derniers mois chez les Rouge & Bleu. Si les résultats n’étaient pas au rendez-vous contre Nice et Lens, il pourrait même être débarqué plus tôt que prévu. Après la défaite contre Lyon, le coach parisien avait expliqué : « On doit avoir une réaction de champion. J’ai de grands joueurs, beaucoup de joueurs qui ont gagné des titres, j’ose espérer qu’ils ne sont pas blasés. » Des propos qui ne passent pas en interne assure RMC Sport. « Même les joueurs ne savent pas trop sur quel pied danser: un jour Galtier dit comprendre une certaine résignation du vestiaire, la semaine suivante il lance un nouvel avertissement à ses joueurs sur leur attitude. Pas toujours facile à suivre. »

Sa gestion des stars pointée du doigt

Selon RMC Sport, de nombreux joueurs du PSG « et on parle de joueurs importants » se posent la question « sans se cacher, sur Christophe Galtier, ses séances d’entraînement, ses compositions d’équipe, sa propension à mettre certains en avant aux dépens d’autres. » Le média sportif indique également que Galtier n’est pas totalement soutenu au sein du vestiaire. L’une des raisons de ce non-soutien total, le fait que l’entraîneur défende sans cesse ses stars, « notamment Messi et Neymar« , même quand ils passaient au travers sur le terrain. « Certains membres du vestiaire parisien se plaignent, par exemple, du fait que les ballons n’arrivent jamais dans leurs pieds mais toujours dans ceux de Messi, même quand ils font un meilleur appel. » RMC Sport conclut en expliquant que Galtier n’hésitait pas à recadrer ses joueurs phares à Lille mais au PSG, il préserve ses stars. « Une attitude qui agace en coulisses au PSG, où certains considèrent que le coach n’est finalement pas vraiment lui-même depuis son arrivée. C’est pourtant à lui de trancher et d’avoir des discussions avec tout le monde.«