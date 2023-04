Le PSG fait face à Kylian Mbappé en ce jeudi avec pour sujet de discorde la campagne de réabonnement au Parc des Princes pour la saison prochaine. Le club de la capitale a communiqué sur celle-ci avec son attaquant star en protagoniste du clip vidéo. Après la réaction de l’attaquant, de nouvelles informations sont sorties ces dernières heures.

C’est la polémique de la journée du côté du PSG. Ce jeudi, le PSG a dévoilé sa campagne de réabonnement au Parc des Princes pour la saison 2023/2024. Dans cette vidéo, Kylian Mbappé est le seul joueur qui parle avec des images des matches, des supporters ou bien encore des plans sur les titis Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni, ainsi que Nuno Mendes. Les absences des autres joueurs parisiens ont fait parler. Quelques heures après la sortie de ce clip, Kylian Mbappé a tenu à répondre sur son compte Instagram. « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain. »

Nasser al-Khelaïfi énervé après ce couac

Le PSG avait fini par retirer la vidéo avant de finalement la remettre en ligne. Un couac qui a eu le don d’énerver le président des Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi. Selon les informations de RMC Sport, il « est mécontent de ce qu’il s’est passé ce jeudi avec la publication de cette vidéo. Il n’a pas envie de voir davantage de tension dans le club, surtout vis-à-vis de Mbappé. » Actuellement à Paris, le président parisien va prendre des dispositions suite à ce qu’il considère comme une erreur, assure le média sportif. Du côté du joueur, il n’était pas au courant de la vidéo selon Jérôme Rothen. Cette dernière a été publié « sans l’aval d’Al-Khelaïfi ni du responsable de la communication. » Le président du PSG qui a d’ailleurs appelé Mbappé dans la journée.

Les deux clans se sont expliqués

De son côté, Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, indique que le club de la capitale et le clan Kylian Mbappé se sont expliqués au sujet de la vidéo et du message sur Instagram du meilleur buteur du club. Lors de cet échange, le club a fait son mea culpa « et reconnu son erreur pour ce clip qui n a pas été validé par la communication du PSG et le joueur. » Auprès de France Bleu Paris, le PSG a fait savoir que ce clip n’avait « aucune volonté de dévoiler la politique sportive du club pour la saison prochaine. La philosophie de ce spot selon un dirigeant contacté par nos soins est de mettre en avant la famille, la diversité, la transmission, les titis et la fierté et Kylian Mbappé coche toutes ces attentes. » La radio francilienne conclut en expliquant que sur les 36 000 abonnés cette saison, seulement 200 ont décidé de le résilier pour 2023-2024.

Les raisons de la réaction de Mbappé

Le Parisien évoque aussi ce couac et se place du côté de Kylian Mbappé. Selon le quotidien francilien, il y a deux raisons à cette sortie du numéro 7 du PSG. La première, « il rappelle son combat de toujours dans la coulisse pour une meilleure maîtrise de son image » avec l’équipe de France et les Rouge & Bleu. Mbappé « en a assez de passer pour le joueur qui se sentirait au-dessus d’un projet, plus important que le club, décidant de tout. » Selon Le Parisien, en privé, il « se lasse d’un PSG pas assez collectif, pas assez organisé en équipe, avec des individualités qui prennent des libertés avec les exigences de la vie en troupe. Il ne veut pas apparaître comme l’incarnation de cet ego surpuissant. »