Remplaçant au coup d’envoi, El Chadaille Bitshiabu est entré à la place de Sergio Ramos en seconde période lors du large succès du PSG contre le Pays de Cassel en seizièmes de finale de la Coupe de France (0-7). Le titi parisien a été performant. Présent en zone mixte, le défenseur central a salué la possibilité pour lui de pouvoir jouer avec des grands joueurs.

« Le coach nous a dit de jouer ce match à fond, de ne pas prendre l’adversaire à la légère. Kylian Mbappé est un très grand joueur, je suis très content pour lui, il faut qu’il continue comme ça. Ce résultat motive l’équipe, on va pouvoir très bien aborder ce mois de février, assure le titi du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. Ça me permet de prendre en expérience, je suis très jeune (17 ans), il faut avoir les qualités pour évoluer dans une équipe telle que celle-là, je suis content de côtoyer ces grands joueurs au quotidien.«

« On espère aussi gagner le prochain match contre Marseille«

Au micro de PSG TV, le titi a tenu à féliciter l’adversaire du soir, qui malgré le gros score, n’a pas démérité. « Franchement, ça fait plaisir de pouvoir venir ici et de gagner avec un gros score. Ce n’est que le début de l’aventure et là, on espère aussi gagner le prochain match contre Marseille. Le Pays de Cassel ? C’est bien pour eux parce que jouer contre le PSG ce n’est pas tous les jours. Ils vont apprendre à jouer contre les plus grands. Je suis content pour eux parce qu’ils ont fait un bon match quand même. Franchement, bravo à eux.«