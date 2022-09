Ce soir, le PSG n’a pas réalisé le meilleur match de sa saison. Mais les Parisiens se sont tout de même imposés contre Brest (1-0). Le seul but du match a été marqué par Neymar sur une passe décisive de Lionel Messi. Avec cette réalisation, il reprend seul la tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec huit réalisations et dépasse Pedro Miguel Pauleta – avec 110 buts – dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge & Bleu. En conférence de presse, Christophe Galtier a encensé son numéro 10 qui réalise un début de saison canon avec 10 buts et 7 passes décisives en 9 matches.

« C’est un grand professionnel«

« Alors je le découvre (qu’il dépasse Pauleta, ndlr). Ça fait deux mois et demi que je découvre l’homme. Le joueur, je ne le découvre pas puisque ça fait cinq ans qu’il est chez-nous et j’ai toujours considéré qu’il faisait partie des meilleurs joueurs de la planète. Mais j’ai un regard beaucoup plus averti, aiguisé sur ce que je le vois faire tous les jours dans sa préparation, dans l’investissement qu’il a avant séance, pendant séance et post-séance. Et si aujourd’hui il a dépassé Pauleta et qu’il fait un bon début de saison c’est qu’il met beaucoup de sérieux et de concentration dans son travail, salue l’entraîneur du PSG dans des propos relayés par Le Parisien Il est très investi. À la fois sur un plan personnel mais aussi pour ses partenaires et pour l’intérêt de l’équipe. C’est un grand professionnel. Je savais que c’était un grand joueur mais c’est un grand professionnel que je découvre avec plaisir tous les jours. »