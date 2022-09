Ce mardi, le PSG a débuté sa campagne 2022-2023 de Ligue des champions par une victoire face à la Juventus Turin (2-1). Malgré un second acte non-maîtrisé, les joueurs de Christophe Galtier ont su empocher les trois points importants pour lancer parfaitement cette nouvelle édition de la C1. Titulaire dans la défense à trois, Marquinhos est revenu en zone mixte sur la prestation globale des Rouge & Bleu. Le capitaine du PSG a également été questionné sur les performances de Neymar Jr et Kylian Mbappé, dans des propos rapportés par Le Parisien et Foot Mercato.

La prestation du PSG

« C’est la Ligue des champions, on connaît la difficulté de cette compétition, il n’y a pas de match facile, il faut profiter des bons moments et rester costauds dans les moments plus difficiles. Aujourd’hui je suis fier de l’équipe. On a pris un but et on peut mieux faire au niveau de la concentration, mais dans l’ensemble on a su bien bloquer les occasions adverses. On a su faire fructifier nos situations en première mi-temps. On aurait pu tuer le match, on a eu les occasions pour. Marquer le troisième but était essentiel pour nous, on n’a pas réussi, mais on retient la solidarité qui nous permet de garder cette victoire. »

La seconde période plus compliquée

« Je pense surtout que la Juventus devait pousser davantage. Le score de 2-0 est toujours difficile à gérer. Si l’équipe adverse marque un but, elle revient dans la partie et peut marquer le second pour revenir au score. Dans les moments difficiles, la Juve a fait tourner le ballon, on n’a pas donné d’espaces même si on n’a pas réussi à presser haut. Notre bloc bas était bien solide. Il faut savoir gérer ces moments, en étant agressif. Après si on peut aller chercher plus haut, c’est mieux. On essayera de le faire au prochain match. »

Un Neymar au top de sa forme

« Ney aussi fait un très bon début de saison. C’est un joueur qui nous aide beaucoup sur le terrain, avec une grande personnalité. Il cherche toujours le ballon, dès qu’il y a des opportunités pour nous. L’équipe prend de plus en plus ses repères et Ney est en train de monter en puissance et c’est très bien pour nous. »

La performance de Kylian Mbappé

« Il a été formidable. Il a marqué deux buts et c’est très important pour nous. C’est important les occasions qu’on a, surtout en début de match de les tuer. Ça débloque un match, ça change l’histoire d’un match. C’est le genre de match difficile où nous les grands joueurs, on veut montrer notre valeur. Lui, il n’est pas différent. C’est un champion. Il l’a montré plein de fois, encore aujourd’hui. Ça fait plaisir d’avoir ce genre de joueur avec la puissance et la qualité qu’il a. Comme je dis souvent, il faut que nous en défense on reste costaud et prendre le moins de buts possible. On a une attaque qui est d’une grande qualité, qui peut marquer un ou deux buts minimum. Si on arrive à faire notre travail derrière et à ne pas prendre de but, on va avoir la victoire parce que notre attaque est vraiment puissante. »