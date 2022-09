Hakimi : « J’espère que je vais faire une grande année »

Achraf Hakimi était une nouvelle fois titulaire ce samedi après-midi lors de la victoire du PSG contre Brest (1-0) lors de la 7e journée de Ligue 1. Le latéral droit marocain a offert une prestation neutre (noté 5 par la rédaction de CS). À l’issue de la rencontre, l’international marocain s’est présenté en zone mixte. Il a évoqué, dans des propos relayés par Goal et le Parisien, le nouveau système de jeu, les sifflets qu’il recevra à Israël, son état d’esprit…

Le nouveau système de jeu

« Je me sens bien dans ce système et comme tout le monde le sait, j’aime bien jouer à cinq mais c’est aussi possible d’évoluer à quatre défenseurs. Mais je me sens bien et le coach a essayé beaucoup de choses à l’entraînement avec moi et Leo (Messi) ou avec Sergio (Ramos) et Viti (Vitinha) qui est de mon côté. Ce n’est pas un problème quand je fais l’appel et que Leo ne la donne pas. C’est qu’il a vu qu’il y a un autre joueur à qui il peut faire la passe. Et c’est comme ça qu’aujourd’hui il fait la passe à Neymar et que l’on prend les trois points.«

Les sifflets qu’il devrait recevoir en Israël

« Quelque chose qui vous travaille ? Non pas du tout, je vais faire le déplacement avec l’équipe ce n’est pas un problème pour moi, je vais jouer et rentrer à la maison (rires). »

Le match contre Brest

« Je pense qu’il y a un peu de fatigue après le match de Ligue des champions mais si on regarde, on a fait un bon match, on a pris les trois points. Il faut continuer comme ça et penser au prochain match. »

Kylian Mbappé expliquait que tu étais revenu avec un autre état d’esprit. Qu’est-ce qui a changé cette saison ?

« Je connais plus les joueurs aujourd’hui, je connais mieux la mentalité ici en France et celle de toute l’équipe, la manière de travailler. Cette année, je connais tout le monde et je sais ce que l’on attend de moi et des autres joueurs Je me sens très bien et j’espère que je vais faire une grande année.«