Christophe Galtier et « l’après-midi parfaite » pour le PSG

Pour son dernier match avant la Coupe du Monde, le PSG n’a pas eu à forcer son talent pour l’emporter contre l’AJ Auxerre (5-0). Kylian Mbappé, Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches et Hugo Ekitike sont les buteurs. Au micro de Prime Video, Christophe Galtier s’est félicité de la performance de ses joueurs face au promu.

« Après-midi parfaite. On a concédé des situations, mais on a fait un match sérieux. Personne n’était préoccupé par la Coupe du Monde. Plus moi qu’eux, et c’est pourquoi j’ai voulu soulager Neymar, Messi, Sergio, même s’il ne joue pas la Coupe du Monde mais qui avait un peu de fatigue au niveau des mollets. Mbappé est resté sur la pelouse ? Mais il a 23 ans. Ney, lui, s’est arrêté en milieu de semaine à l’entraînement et Messi avait une certaine surcharge. Il me semblait opportun de donner du temps de jeu à d’autres joueurs. Dans ce sens-là, je suis content de l’entrée en jeu de Renato, qui a été décisif. L’entrée d’Hugo. Pablo a bien travaillé. Et c’était aussi important à mes yeux que Kim (Kimpembe, ndlr) puisse retrouver le goût de la compétition. Le jeu qui penche à gauche ? Depuis quatre mois, on est à la recherche du meilleur équilibre. Achraf est rapide voire même aussi rapide que Kylian. Il est très vertical, et fallait trouver le juste équilibre. Il a fait un très bon match.«

« On a travaillé il y a quelques jours, une défense à 3 en étant agressif«

Le coach du PSG qui est également revenu sur sa déclaration en conférence d’avant-match, et le possible troisième système de jeu. « On a travaillé il y a quelques jours, une défense à 3 en étant agressif, et une défense à 4 avec Danilo qui reprenait sa place au milieu. C’est ce qui se faisait avec Tuchel, avec Marquinhos, et ça nous donne un meilleur équilibre et de l’assurance de l’assurance dans le domaine aérien quand on est sur un bloc bas. Même si des joueurs vont partir à la Coupe du Monde, d’autres seront-là. On va continuer à travailler. Les joueurs de façon individuel et nous aussi le staff on va travailler. Il faut trouver de la variété et aussi un peu surprendre les adversaires mais aussi nos joueurs. Les mots à l’oreille de Neymar ? Je sais qu’il devait partir très rapidement. Je ne savais pas si on allait le voir dans les vestiaires. Je lui ai simplement souhaité de vivre une belle Coupe du Monde comme je l’ai souhaité à tous mes joueurs convoqués. Et j’espère que cette Coupe du Monde pourra être dans notre vestiaire ou dans notre camp d’entraînement. »