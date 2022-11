Le PSG s’est largement imposé contre Auxerre (5-0) ce dimanche après-midi avant la Coupe du Monde. Grâce à ce succès, les Parisiens restent invaincus cette saison et reprennent cinq points d’avance sur Lens. Blessé depuis la veille du match contre la Juventus Turin, Presnel Kimpembe a joué une vingtaine de minutes cet après-midi sur la pelouse du Parc des Princes. À l’issue de la rencontre, le vice-capitaine parisien a évoqué son état de forme à sept jours du début de la Coupe du Monde.

« Je me sens très bien, sinon je n’aurais pas pu jouer »

« Je vais très bien merci. J’ai eu la chance de refaire des minutes. Ça fait du bien, et avec une belle victoire. Rien à dire, un bon match, il fait beau et on en profite. Moi, je me sens très bien, sinon je n’aurais pas pu jouer. Je me suis bien préparé pour ça. J’ai eu des moments difficiles avec ces blessures, mais si je suis dans le groupe c’est que tout va bien, rassure le numéro 3 du PSG pour Prime Video. Je suis très serein. Si j’ai douté ? Non, j’aime avancer jour après jour. Je donne toujours le maximum. Je suis très content aujourd’hui. Si j’ai 90 minutes dans les jambes ? Ce n’est pas un souci. Tout est dans la tête. On est contents d’être à la Coupe du Monde. On y pensait depuis un moment. On va pouvoir se focaliser dessus. Pas inquiet malgré les blessures, car il y a de la qualité dans cette équipe de France. On a un vivier incroyable.«