Sans trop forcer le PSG s’est largement imposé contre Auxerre (5-0) dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Un match bien maîtrisé pour reprendre cinq points d’avance sur Lens avant la trêve de la Coupe du Monde. L’autre point positif, il n’y a pas de blessure pour les Mondialistes qui ont joué sur la pelouse du Parc des Princes. Au micro de Prime Video, Hugo Ekitike, qui a marqué son premier but sous le maillot des Rouge & Bleu en plus de sa deuxième passe décisive de la saison est revenu sur cette première réalisation.

« Beaucoup d’émotion sachant que ce but je le marque au Parc des Princes, à la maison. Ça me délivre aussi même si je n’aime pas dire ce mot. C’est quelque chose que j’attendais et je suis très content de marquer mon premier but ici. La réaction du groupe après mon but ? On se chambre beaucoup. Je sais que je chambre beaucoup avec d’autres joueurs. Ils savaient que j’étais à la recherche de mon premier but pour ce que cela me fasse du bien. Ça fait plaisir de voir que tout le monde est content. Je suis aussi un joueur de collectif, j’aime passer des bons moments avec les autres que ce soit sur le terrain ou en dehors. C’est très plaisant. Ça fait partie du football et des carrières des moments de bas et de haut. Quand tu es dans les bas, tu dois travailler, ce que j’ai fait. Je n’ai pas lâché et quand j’ai du temps de jeu, je montre au coach que je mérite ma place sur le terrain. Et je dois encore gagner d’autres choses ici. Des discussions avec Galtier pour mon temps de jeu après le Mondial ? Non, c’est avec les performances sur le terrain mais également il faut s’adapter à ce que le coach a envie de faire mais aussi les joueurs. Devant moi, il y a les trois meilleurs joueurs du monde. Il faut être patient, travailler, les observer. Je ne parle pas du temps de jeu avec le coach. J’ai joué aujourd’hui et également le week-end dernier. Je pense que j’ai à apprendre. »