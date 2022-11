Pour son dernier match avant la Coupe du Monde, l’AJ Auxerre s’est lourdement inclinée sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (5-0) dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. Les Auxerrois ont fait trop d’erreurs qui ont permis à Paris d’aggraver le score selon l’entraîneur auxerrois, Christophe Pelissier.

« Sur les buts que l’on prend, il y en a quatre que l’on donne«

« Comme j’ai dit avant le match, le danger c’était la charge émotionnelle sur un match comme ça. Il y a très peu de joueurs qui ont connu la Ligue 1 et qui ont donc connu des matches sur la pelouse du Parc des Princes face à une des meilleures équipes d’Europe avec un environnement. Les erreurs techniques, elles ne nous ont pas permis de durer dans le match, regrette Pelissier au micro de Prime Video. Sur les buts que l’on prend, il y en a quatre que l’on donne sur des erreurs. Et contre des équipes comme ça, cela ne pardonne pas. J’ai vu que l’on avait tiré neuf fois au but, comme eux. Mais eux, ils en mettent cinq et nous zéro. La différence, on le savait au début au niveau du talent mais contre eux on ne peut pas se permettre de faire autant d’erreurs.«

Lassine Sinayoko : « On a fait des erreurs qui coûtent cher«

Son milieu de terrain, Lassine Sinayoko, a la même analyse de cette large défaite contre le PSG. « En première mi-temps, on a bien fait en essayent de rester compacts. Et en deuxième on a fait des erreurs qui coûtent cher et qui ne pardonnent pas face à ce genre d’équipes. Quand il y a 1-0 on sait qu’on peut revenir. On a essayé de tenir. Mais on a fini par faire des erreurs. Là, on va travailler à fond pour ne plus jamais reproduire ce genre d’erreurs. »