Christophe Galtier ne se réjouit pas de l’absence de Mbappé

Dans deux jours, le PSG se déplace sur la pelouse de Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Les deux équipes s’affronteront pour la troisième de la saison. Et lors des deux premières confrontations, elles se sont quittées sur le même score (0-0). Pour ce choc entre le premier et le troisième, les Rouge & Bleu devront faire sans Kylian Mbappé, suspendu. Un fait qui ne réjouit pas Christophe Galtier.

« Heureux de jouer un PSG sans Mbappé ? Non. Ce sera un joueur frais et encore une fois décisif à Madrid. Ce sera très bien pour le football français et le PSG. Tout le monde connaît l’importance de Kylian, à la fois dans le jeu et les statistiques. Il arrive à débloquer des situations à tout moment, souligne le coach niçois en conférence de presse. On voit le retour en forme de Messi, Neymar a bien récupéré de sa blessure. C’est une association très difficile à maîtriser. Il y aura Di Maria qui est un joueur décisif et important. »

Le coach niçois qui est aussi revenu sur les deux premiers matches contre le PSG cette saison.

« Certes on a joué deux fois contre le PSG, on a fait deux fois 0-0. Mais en deux fois 95, 96 minutes, on s’est créé trois occasions et demie. C’est beaucoup trop peu pour battre Paris. Il faudra faire un résultat parce que notre position au classement nous demande de faire des résultats. Si on veut rester accroché à la lutte aux places européennes. Mais pour battre Paris, il faut être beaucoup plus dangereux.«