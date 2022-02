Hier soir, le PSG s’est imposé face à l’AS Saint-Etienne (3-1) à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Un succès obtenu grâce à une nouvelle prestation XXL de Kylian Mbappé (noté 9 par la rédaction CS), auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Deux nouveaux buts qui permettent au numéro 7 parisien d’égaler Zlatan Ibrahimovic (156 réalisations) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Autre point positif de la soirée, les deux passes décisives de Leo Messi pour l’international français. En zone mixte, le champion du Monde 2018 est revenu sur son entente avec l’Argentin, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Sa complémentarité avec Messi

« Messi, c’est un grand joueur. Je suis content pour lui, il s’adapte à une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouveau club. Et même quand tu gagnes sept Ballons d’or, il faut s’adapter, c’est comme ça. Il est de mieux en mieux, il est content et je l’ai toujours dit, si on a un grand Messi, c’est mieux. C’est facile de jouer avec lui (…) C’est un grand joueur, j’ai toujours voulu jouer avec des grands joueurs. Les grands joueurs sont faits pour jouer avec les grands joueurs. On s’éclate sur le terrain, je prends beaucoup de plaisir et j’apprends aussi. »

Sa passe de l’extérieur du pied pour Danilo Pereira

« Ça vient vite. Je suis excentré, il y a des joueurs démarqués. Je vise la zone… Ils sont deux et c’est Danilo qui prend le ballon. C’est un cadeau pour lui. C’est bien pour lui parce que c’est vrai qu’il a fait une erreur en première mi-temps (sur le but de l’ASSE). Ça lui permet d’effacer l’ardoise et de repartir à la maison assez soulagé. »

Le record d’Edinson Cavani est-il atteignable ?

« J’ai toujours fait en sorte d’être numéro un donc il faut continuer à essayer d’aller le chercher. Il reste des matchs. Mais ce n’est pas non plus l’obsession. L’obsession c’est quand même les titres. C’est la Champions League, la Ligue 1, ce dixième titre qui serait important pour le club. Et si je reste concentré je vais encore marquer des buts (…) Être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. On va voir ce qu’il va se passer. Je ne suis pas premier, je ne suis que deuxième. Mais il faut continuer parce que ça a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens.«