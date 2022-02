Mbappé suspendu avant le match retour face au Real Madrid

Hier soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du FC Nantes (1-3) à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. La deuxième défaite des Rouge & Bleu en championnat cette saison après celle face au Stade Rennais (0-1) le 3 octobre dernier. Si ce revers reste frustrant au vu des nombreuses occasions manquées par les Parisiens, l’autre fait majeur de cette rencontre fut l’arbitrage plus que douteux de Mikaël Lesage. Vivement critiqué par Marco Verratti et Leonardo à l’issue de ce match, l’homme de 47 ans a eu la gâchette facile contre les Rouge & Bleu en distribuant six cartons jaunes (Verratti, Wijnaldum, Neymar, Mbappé, Hakimi, Di Maria) et seulement deux pour les Nantais (Castelletto, Appiah).

Un carton jaune qui fera manquer à Kylian Mbappé le choc face à l’OGC Nice à l’Allianz Riviera le 5 mars prochain, dans le choc de la 27e journée de L1. L’international français a récolté son troisième carton jaune en moins de dix matches après ses avertissements face à Brest et Rennes. Il avait déjà été suspendu un match cette saison (face à Lorient en fin d’année 2021) pour la même raison. Ainsi, le numéro 7 parisien jouera face à l’AS Saint-Etienne samedi prochain et aura ensuite une dizaine de jours sans match avant la confrontation face au Real Madrid (9 mars) en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Pour rappel, Marco Verratti sera suspendu pour le prochain match face à l’AS Saint-Etienne samedi prochain.