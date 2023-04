Le PSG et l’OGC Nice se faisaient face ce samedi en marge de la 30e journée de Ligue 1 en terre azuréenne. Une partie remportée par les visiteurs, sous fond de retrouvailles tendues entre Christophe Galtier et ses anciens supporters.

Le PSG n’avait pas le droit à l’erreur ce samedi sur la pelouse de Nice. Lancés dans une spirale très négative ponctuée par deux défaites consécutives au Parc des Princes, les Parisiens ont finalement réagi et se sont imposés sur le score de 0-2. Lionel Messi (26′) et Sergio Ramos (66′) ont été les buteurs rouge et bleu. Cela n’a pas été sans mal toutefois puisque l’homme du match n’a été autre que Gianluigi Donnarumma. Le dernier rempart italien a purement et simplement écœuré les attaquants adverses avec sept parades à son actif.

Nice sanctionné pour l’agissement de certains de ses supporters

Cette rencontre était également l’occasion pour Christophe Galtier de retrouver son ancien stade et, donc, ses anciens supporters. Des retrouvailles dont l’homme de 56 ans se serait bien passé, comme on peut largement s’en douter. Celui-ci a ainsi fait l’objet d’insultes par la Brigade Sud, groupe niçois qui l’a pris en grippe tout au long du match. Une banderole injurieuse, évoquant la mère du coach parisien, a même été déployée lors du premier acte. Une triste initiative qui devrait être sanctionnée selon RMC. En effet, la commission de discipline devrait prendre en mains ce dossier le 19 avril prochain. Pour message à caractère injurieux, l’OGC Nice risque une amende estimée à 5000 euros d’après le média.