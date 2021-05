Le PSG échoue à un point de Lille malgré huit défaites cette saison et laisse donc filer son trophée de Champion de France. Malgré cela, le PSG a reçu deux trophées – chez les hommes – lors de la “cérémonie” des Trophées UNFP avec le meilleur gardien pour Keylor Navas et le titre de meilleur joueur pour Kylian Mbappé. Les Rouge & Bleu ont également réussi à placer cinq joueurs dans l’équipe type de la saison avec Navas, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Neymar et Kylian Mbappé.