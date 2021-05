Le PSG a laissé son titre de champion de France à Lille cette année. Kylian Mbappé a marqué un nouveau but ce soir pour s’offrir un nouveau titre de meilleur buteur. L’avenir du numéro 7 parisien, encore sous contrat jusqu’en juin 2022, est flou. Interrogé après la victoire contre Brest du futur de son attaquant, Nasser al-Khelaïfi s’est montré positif. “On est déçu mais il y a beaucoup de choses positives dans cette saison […] Pour moi, Kylian est un joueur du PSG et sera un joueur du PSG. Je ne m’inquiète pas“, lance le président parisien dans des propos relayés par Le Parisien. Il a également tenu à saluer son directeur sportif Leonardo. “On ne parle pas beaucoup de lui, mais je tiens à remercier Leonardo. Il faut du très bon travail depuis deux ans avec nous.” Avant de se montrer ambitieux pour le mercato. “Nous sommes un projet ambitieux et nous aurons des ambitions cet été. Même financièrement.”

Pour PSG TV, Nasser al-Khelaïfi a tenu à féliciter Lille, qui a remporté le titre de champion de France. “Je félicite Lille pour ce titre de champion de France qui aura été disputé jusqu’au terme de cette saison, ainsi que le travail accompli par son ancien Président, Gérard Lopez et son entraîneur, Christophe Galtier“