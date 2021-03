Cissé pas inquiet pour le PSG malgré l’absence de Neymar

Absent depuis le match contre Caen le 10 février, Neymar se rapproche d’un retour sur les pelouses. Le numéro 10 parisien a pointé le match contre Lyon, le dimanche 21 mars, pour faire son retour. Il manquera donc le match de Nantes demain mais également celui de Lille en Coupe de France (mercredi, 17h45). Une absence qui peut porter préjudice dans la course au titre ? Pas pour Djibril Cissé. “La manière dont le PSG construit son effectif en début de saison, c’est plus pour la Ligue des Champions et avoir une grosse masse de joueurs de qualité. Le championnat c’est limite une formalité pour eux, lance l’ancien attaquant sur le plateau de la Chaîne l’Equipe. Avec l’effectif qu’il a et la qualité qu’il a dans le groupe, avec ou sans Neymar ça devrait passer. Je ne pense pas que Neymar soit si important que ça pour le championnat.“