Clermont / PSG – annoncez votre pronostic

Dans moins de deux heures, le PSG va affronter Clermont dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Un match placé cinq jours avant Newcastle et la Ligue des Champions.

Le PSG entame une nouvelle semaine importante de sa saison. Ce samedi après-midi, le PSG se déplace sur la pelouse de Clermont pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Un match durant lequel Luis Enrique pourrait faire souffler quelques joueurs, fortement sollicité depuis le début de l’exercice 2023-2024. Warren Zaïre-Emery, Milan Skriniar ou encore Kylian Mbappé, touché à la cheville gauche la semaine dernière contre Marseille, pourrait commencer la rencontre sur le banc. En cas de succès cet après-midi sur la pelouse de Gabriel Montpied, les Parisiens pourraient provisoirement la tête du championnat.

A voir aussi : Gastien : « Si tu regardes jouer le PSG, ça peut vite devenir compliqué »

Quel est votre pronostic ?

À moins de deux heures du coup d’envoi de cette rencontre entre le troisième et le dernier de Ligue 1 comment sentez-vous cette rencontre ? Vous pouvez annoncer votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. Dimanche dernier, le PSG a surclassé Marseille lors du premier Classico de la saison (4-0) grâce à des buts d’Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et un doublé de Gonçalo Ramos. Un score qui avait été annoncé ici par Phloutrinho, Artikx-Panem et circenses, Jacky fout, coridon, safet, Notre Marqui le marocain, Willou. Félicitations à eux !