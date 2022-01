Colin Dagba devrait rester au PSG

Le mercato hivernal est ouvert depuis le 1er janvier dernier et fermera ses portes dans quatre petits jours. Côté PSG, quelques mouvements sont encore à prévoir, avec un intérêt rouge et bleu toujours présent concernant Tanguy Ndombele. Dans le sens des départs, Colin Dagba aimerait quitter le club de la capitale, lui qui serait à la recherche de plus de temps de jeu. Pour lui aussi, à l’image de Rafinha ou de Sergio Rico, un prêt est évoqué.

Récemment, un intérêt très prononcé de Majorque était annoncé, le PSG ayant déjà prêté son portier ibère au club de Liga. Le joueur, quant à lui, ferait le forcing pour quitter Paris. Problème, son club ne l’entendrait pas vraiment de cette oreille et ne serait pas du tout enclin à laisser filer son élément dans les jours à venir. En effet, selon les informations de Santi Aouna, spécialiste mercato, le board parisien considérerait Colin Dagba comme la doublure attitrée d’Achraf Hakimi. Ne voulant pas chambouler la hiérarchie à ce poste, tout porte à croire que le PSG laissera donc la porte fermée dans ce dossier. Le latéral droit de 23 ans devra donc prendre son mal en patience avant, pourquoi pas, de retenter sa chance l’été prochain…