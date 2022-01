La Coupe d’Afrique des Nations est particulièrement bénéfique pour les joueurs du PSG. En effet, le Sénégal d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye s’est qualifié pour les quarts de finale de la compétition avec un succès face au Cap-Vert (2-0). Plus tard dans la soirée, le Maroc est venu à bout du Malawi (2-1) grâce à un nouveau coup franc exceptionnel d’Achraf Hakimi, son deuxième dans la compétition après celui face au Gabon en phase de groupes. Auteur du but victorieux, le latéral droit fait une CAN de très haut niveau et contribue au beau parcours des « Lion de l’Atlas ». L’organisme de statistiques, Opta, a recensé les chiffres impressionnants du latéral droit parisien depuis le début de la compétition.

Tout d’abord Achraf Hakimi a cadré à six reprises lors de cette Coupe d’Afrique des Nations, ce qui est trois fois plus que tout autre défenseur. L’ancien interiste est aussi le premier joueur à inscrire deux buts sur coup franc directs sur une même édition depuis 2008. Enfin le néo-parisien a touché 315 ballons depuis le début de la CAN, ce qui est le plus haut total et a réussi 59 passes vers le dernier tiers, il est aussi leader dans cette catégorie. Encore en lice dans cette compétition, les supporters Rouge & Bleu espèrent le retrouver dans les prochaines semaines dans cette même forme.