Pisté par le PSG, Romain Faivre va rejoindre l’OL

C’est l’un des très bons joueurs de l’élite hexagonale, Romain Faivre réalise cette saison encore un exercice de très bonne facture sous la tunique du Stade Brestois. Auteur de 8 réalisations et de 6 assists, le gaucher était annoncé dans le viseur du PSG. Oui mais voilà, les Rouge et Bleu n’ayant pas réellement bougé sur ce dossier, c’est finalement l’Olympique Lyonnais qui devrait rafler la mise.

Cela fait désormais plus d’un an que le nom de Romain Faivre est associé, avec plus ou moins d’insistance, à celui du PSG au sein de la rubrique transfert. Le club parisien étant déjà bien pourvu dans ce secteur, aucune démarche concrète n’a donc été effectuée. Le joueur, il y a peu, clamait pourtant son envie de rallier le club de sa région natale. Et c’est finalement du côté de l’OL qu’il devrait atterrir selon plusieurs sources concordantes.

Ainsi, avec la vente presque actée de Bruno Guimaraes du côté de Newcastle qui devrait rapporter environ 42 millions d’euros, hors bonus, aux Gones, ces derniers devraient investir une partie de cette manne financière afin d’attirer l’ancien monégasque. RMC évoque une transaction à hauteur de 15 millions d’euros. De son côté, Goal explique que Romain Faivre se trouvait toujours dans les petits papiers des décideurs franciliens, ceux-ci l’ayant même invité au Parc des Princes récemment avec un certain Karim Adeyemi, le phénomène du RB Salzbourg.